Елизавета Туктамышева: выходной. Посвящаю время себе

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, чем займётся в выходной день. Туктамышева опубликовала фотографию, на которой изображена в светлом топе на узких бретелях.

«Выходной. Посвящаю время себе. Кажется, сегодня в Питере идеальная погода для прогулки и айс-кофе», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. На сбор в Кисловодск группа Мишина не поехала, чтобы не проходить карантин. Однако вскоре может начать ледовые тренировки в Санкт-Петербурге.