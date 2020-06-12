Елизавета Туктамышева: выходной. Посвящаю время себе

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, чем займётся в выходной день. Туктамышева опубликовала фотографию, на которой изображена в светлом топе на узких бретелях.
«Выходной. Посвящаю время себе. Кажется, сегодня в Питере идеальная погода для прогулки и айс-кофе», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. На сбор в Кисловодск группа Мишина не поехала, чтобы не проходить карантин. Однако вскоре может начать ледовые тренировки в Санкт-Петербурге.
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