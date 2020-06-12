Евгений Плющенко с учениками поздравил соотечественников с Днём России
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с коллегами и учениками по академии «Ангелы Плющенко» поздравил соотечественников с государственным праздником — Днём России, который отмечается 12 июня.
«С праздником, с Днём России! С приветом из Кисловодска от команды «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
На сборе в Кисловодске под руководством Плющенко и тренеров Сергея Розанова и Дмитрия Михайлова занимаются двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, Артём Ковалёв, Кирилл Сарновский, Вероника Жилина и Софья Титова. После карантина, связанного с пандемией коронавируса, база была открыта 1 июня.
Плющенко: все граждане Российской Федерации должны проголосовать за поправки в конституцию
- 12 июня 2020
-
20:00
-
18:32
-
17:42
-
17:29
-
14:15
-
13:58
- 11 июня 2020
-
18:45
-
15:17
-
13:58
- 10 июня 2020
-
23:54
-
20:10
-
19:31
-
18:13
-
16:05
-
12:41
-
10:58
-
09:21
- 9 июня 2020
-
23:07
-
22:25
-
21:50
-
19:49
-
19:13
-
14:35
-
13:20
-
10:55
- 8 июня 2020
-
23:12
-
21:21
-
19:44
-
18:41
-
17:42
-
15:15
-
13:21
-
12:46
-
12:40
-
09:58
Партнерский контент