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Евгений Плющенко с учениками поздравил соотечественников с Днём России

Евгений Плющенко с учениками поздравил соотечественников с Днём России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с коллегами и учениками по академии «Ангелы Плющенко» поздравил соотечественников с государственным праздником — Днём России, который отмечается 12 июня.

«С праздником, с Днём России! С приветом из Кисловодска от команды «Ангелы Плющенко», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

На сборе в Кисловодске под руководством Плющенко и тренеров Сергея Розанова и Дмитрия Михайлова занимаются двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, Артём Ковалёв, Кирилл Сарновский, Вероника Жилина и Софья Титова. После карантина, связанного с пандемией коронавируса, база была открыта 1 июня.

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