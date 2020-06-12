Алексей Ягудин поделился лайфхаком про сахар, положенный в чай
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился очередным лайфхаком. Спортсмен объяснил, почему не стоит размешивать сахар, положенный в чай, пока вы не донесли его до места, где будете пить.
«Пришло время очередного лайфхака. Положив сахар в чай, не спешите его размешивать до того, как окажетесь у себя в комнате. Так лужа, которую вы сделаете при попытке донести чай, будет не липкая, и вы с лёгкостью сможете вытереть её носком», — говорит Ягудин в ролике, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной, пара воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.
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