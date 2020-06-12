Плющенко: Трусова сделала четверной риттбергер на сборе в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об успехах двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой за 10 дней тренировок в Кисловодске. В межсезонье Трусова перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе.
«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идёт подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда. Сергей Розанов — очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».
Трусова — первая исполнительница четверных лутца, тулупа и флипа на официальных турнирах фигуристок. Риттбергер — последний из четверных прыжков, который женщины пока не исполняли на соревнованиях.
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