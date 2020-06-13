Тренер «Хрустального» рассказала, как дорого заниматься фигурным катанием в Москве

Тренер Алёна Высоцкая, которая работает в «Хрустальном» с самыми юными учениками группы Этери Тутберидзе, рассказала о суммах, на которые придётся раскошелиться родителям в месяц, если их ребёнок захочет серьёзно заниматься фигурным катанием.
«Заниматься фигурным катанием дорого. Для того чтобы попасть в спортивную школу на уровень, нацеленный на спорт высоких достижений, надо приобрести какой-то багаж.
Само обучение до 6 лет в спортивном клубе в Москве стоит порядка 10-15 тысяч. Оно проходит в группе без индивидуальной работы 2-3 раза в неделю по часу, плюс зал — час до или после льда. Если хочется большего, конечно, нужно обеспечить ребенка каждодневным льдом. Я это говорю родителям честно и сразу, как только они ко мне приходят. Надо заниматься каждый день прямо с трёх лет. Не пугайтесь, это небольшая нагрузка. Это то же самое, что погулять, активно отдохнуть.
Тренеры, которые работают с младшим возрастом, понимают всю уникальность психики ребёнка. Что он не может час чётко отрабатывать одно и то же упражнение. Всё это надо разбавлять, веселить, вуалировать и через игру пытаться привить ребёнку способность трудиться, заставлять себя, понимать, что через трудности мы достигаем каких-то результатов.
Поэтому это каждодневный лёд, то есть это ещё три индивидуальные тренировки, которые в Москве стоят 2500-3000 каждая, плюс аренда льда. Со второго года обучения количество тренировок в группе может увеличиться до 5-6 раз в неделю, индивидуально стоит продолжать заниматься также 5-6 раз в неделю. Выходит по 2 тренировки в день. Но это не так тяжело.
Подведем итог. Вышло примерно 50 тысяч на начальном этапе, а дальше ценник увеличивается, потому что увеличивается объём. Но, если вы занимаетесь в группе Тутберидзе, где льда предоставляется достаточно, возможно, вам даже не будут нужны дополнительные тренировки. Но это индивидуально, конечно», — приводит слова Высоцкой Sport24.
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