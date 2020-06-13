Плющенко: раскрывать тренировочный план не будем, это наш секрет

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках в Кисловодске группы по фигурному катанию.
«Всё идёт по плану, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Да, детям нелегко, была большая пауза. Сначала все ноги, мышцы забились, но сейчас уже почти все пришли в хорошую форму, вернули потерянное. Льда у нас очень много.
На базе нам точно есть чем заниматься. Идут постановки программ, восстановление, очень много занимаемся ОФП, конечно. По пять тренировок в день. Вечером реабилитационные процедуры — здесь отличный центр, баня, массаж. Всё в шаговой доступности, гостиница, природа замечательная, просто красиво. Высота — 1240 метров, нас это устраивает. Не зря выбрал эту базу. И надо сказать спасибо федерации, что пустили нас именно сюда.
Раскрывать тренировочный план и методики не будем. Это неправильно, и это наши секреты. Надеюсь, они приведут к высоким результатам. Мы исходим из того, что будем выступать везде — на Гран-при, на первых прокатах. Нельзя сидеть и думать, что соревнований не будет, и расслабляться. Надеюсь, ISU сделает всё, чтобы соревнования состоялись», — сказал Плющенко в интервью «Спорт-экспрессу».
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