«Ассоль». Подписчики оценили фото Сотниковой у водной глади

Первая отечественная олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова выложила фото на фоне водной глади и линий высоковольтных электропередач.
«Вперёд, навстречу приключениям», — подписала фотографию Сотникова.
Посмотреть эту фотографию можно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Вот какие комментарии оставили подписчики:
«Такая загадочная. Очень красиво».
«Ассоль».
«Приятных приключений».
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр. В начале 2020 года после сложной операции на позвоночнике она объявила о завершении карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016.
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