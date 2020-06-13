«Надо двигаться». Плющенко показал динамичную тренировку на пляже

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео тренировки на пляже под композицию «Двигаться» в исполнении казахстанского музыканта Raim. Тренировка Плющенко состоит из различных танцевальных и прыжковых упражнений как на песке, так и в воде.

«Надо двигаться, двигаться, двигаться», — подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Плющенко с воспитанниками своей академии находится на сборе в Кисловодске. В ходе тренировок перешедшая в межсезонье в его группу двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова восстановила все четверные прыжки, которыми владела, и исполнила четверной риттбергер, который пока никто из женщин не демонстрировал на официальных турнирах.