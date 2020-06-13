«Ищите счастье в мелочах». Екатерина Боброва опубликовала фото в пустыне на закате

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, рассказала о медитации в пустыне на закате солнца.

«Вот вам кусочек пустыни и закат. Медитируйте вместе со мной. Сделайте глубокий вдох. И медленный выдох. До самого конца. Отпустите себя. Почувствуйте эту спокойную тишину. Как ветер гладит ваше лицо. Что при закрытых глазах нет темноты. Есть тёплое оранжевое свечение сквозь веки. Подумайте о самом желанном и испытайте это счастье, представив, как оно сбывается. Не только в мыслях, но и физически! Вы обязательно достигнете своей великой цели! Ну а пока не забывайте — ищите счастье в мелочах», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».