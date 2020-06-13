Спортсмены сборной России смогут возобновить тренировки в Санкт-Петербурге с 15 июня

Постановлением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 15 июня в городе на Неве возобновляется тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также подготовку членов спортивных сборных команд, сообщает официальный сайт администрации города.
Тренировки возобновляются при условии наличия материально-технической базы, позволяющей организовать сами занятия, питание и проживание спортсменов, тренерского состава и обслуживающего персонала. Также необходимо соблюдать требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Это означает, что группа фигуристов Алексея Мишина, отказавшаяся от сбора в Кисловодске, как и другие спортсмены Санкт-Петербурга, сможет возобновить тренировки в своём городе.
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