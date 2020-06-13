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Ирина Слуцкая поделилась рецептом вкусной закуски из хлеба

Ирина Слуцкая поделилась рецептом вкусной закуски из хлеба
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась рецептом хлебной закуски.

«Сегодня #на_кухне_со_Слуцкой готовим аппетитную бомбу! Эту вкусняшку можно подавать и как полноценный завтрак.

Нам понадобится: небольшие батончики хлеба (я люблю брецель), лук, бекон, 3 яйца, сливочное масло, оливковое масло, сыр.

Рецепт
1. Режем батончики вдоль, до конца не разрезая. Должна получится «гармошка» из хлеба.
2. Жарим лук и бекон.
3. К яйцам добавляем соль и пережаренный бекон с луком, перемешиваем.
4. К смеси добавляем сливочное масло.
5. Аккуратно всё выкладываем в разрезы наших батончиков.
6. Противень смазываем оливковым маслом.
7. Ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, минут на 20.
8. После этого посыпаем наш хлебушек сыром и ещё пару минут запекаем.

С начинкой советую поэкспериментировать и добавить, что вам нравится: грибы, овощи. Главное — это запечь хлеб в духовке до хрустящей корочки. Приятного аппетита!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

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