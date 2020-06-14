Самарин: глупо сравнивать нас с девочками. Взять хотя бы физиологию — они раньше взрослеют

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года российский фигурист Александр Самарин рассказал о возобновлении тренировок на льду и сравнениях мужчин и женщин в этом виде спорта.



«На льду сначала всё болело, трещало, ломило. Хотя в течение всего карантина поддерживал форму, тяжело прокачать на полу мышцы, которые работают на льду. Но в первый же день проверил себя на четверной тулуп. Даже этот элемент не растерял за два месяца. Сейчас нужно постепенно возвращать форму, выносливость. Непонятно, каким будет календарь, пока надо без фанатизма набирать форму. Уже делаю все элементы, включая самые сложные, но до комбинаций ещё работать и работать.



Не считаю себя замкнутым. Скорее, я менее публичный, чем другие ребята. Привык больше делать, чем казаться, работать и не отвлекаться на посторонние моменты. Возможно, поэтому складывается такое впечатление. Но в жизни я очень открытый человек.



Сравнивать нас с девочками глупо. Взять хотя бы физиологию. Девочки раньше взрослеют, выходят на пик. Мужчинам нужно чуть больше времени. В общем, хватит нас сравнивать! Мы своё скоро возьмём. В спорте всегда есть взлёты и падения. Когда-то российские мужчины были в лидерах, а девочки позади. Сейчас другая ситуация, но мы возвращаем позиции. Победа Димы Алиева на чемпионате Европы это доказывает. Мы уже наступаем лидерам на пятки», — сказал Самарин в интервью Sportbox.

Самарин — о провале на ЧЕ: хотел показать чистое катание, а получилось как обычно