Ирина Слуцкая составила список вещей, без которых лето — не лето

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала об обязательных планах на лето.

«Маст-хэв #Лето2020.



Я составила свой список вещей, без которых моё лето — не лето:

Искупаться в озере.

Покататься на велосипеде.

Найти белый гриб.

Похудеть (как всегда и как у всех).

И купить новое платье.

Поуправлять самолётом со старшим сыном.

Попробовать вейкборд.

Окунуть детей в море», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

41-летняя Слуцкая во второй раз замужем. Фигуристка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма, девятилетнюю Варвару и полугодовалую Киру.