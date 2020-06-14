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Ирина Слуцкая составила список вещей, без которых лето — не лето

Ирина Слуцкая составила список вещей, без которых лето — не лето
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала об обязательных планах на лето.

«Маст-хэв #Лето2020.

Я составила свой список вещей, без которых моё лето — не лето:

Искупаться в озере.
Покататься на велосипеде.
Найти белый гриб.
Похудеть (как всегда и как у всех).
И купить новое платье.
Поуправлять самолётом со старшим сыном.
Попробовать вейкборд.
Окунуть детей в море», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

41-летняя Слуцкая во второй раз замужем. Фигуристка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма, девятилетнюю Варвару и полугодовалую Киру.

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