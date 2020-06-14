Александр Самарин: новые правила тянут фигурное катание назад

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года Александр Самарин высказал отношение к уравниванию базовой оценки четверных прыжков с сезона-2020/2021.
«Любые нововведения должны развивать спорт. Но нынешние идеи, скорее, наоборот, тянут фигурное катание назад. По новым правилам, самый сложный прыжок на данный момент — четверной лутц — уравнивают с флипом и риттбергером. Аксель пока не трогают, так как его ещё никто не рискнул исполнять. Лутц действительно сложнее всего исполнить, так как прыгаешь с одной дуги, а приземляешься на другую, меняя траекторию полёта. Многие старались его выучить, так как раньше он давал больше баллов. В прошлом сезоне он был на пике популярности. Сейчас же все четверные уравнивают, а значит, развитие вновь остановится. Зачем учить что-то сложное, если можно сосредоточиться на простом, без риска потери стоимости? Прогресса не будет.
Зачем это делается? Чтобы увеличить конкуренцию. Чтобы больше человек претендовало на лидерство. Только искусственная конкуренция с помощью поблажек более слабым никогда не приведёт к развитию. Такой точки зрения придерживаюсь не только я», — приводит слова Самарина Sportbox.
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