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«Тебе в модели надо!» Подписчики оценили яркое фото Аделины Сотниковой

«Тебе в модели надо!» Подписчики оценили яркое фото Аделины Сотниковой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке Сотникова изображена в джинсовом костюме, с ярким макияжем на лице.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Подписчики по-разному оценили новое фото фигуристки. Некоторые восхитились, другие раскритиковали Сотникову за слишком яркий, ненужный макияж.

sergeylang: «Классный стиль».
prostotatarin555: «Фото браво. Аделька, тебе в модели надо!»
mikhailova2020: «Аделин! Классно смотришься!!!»
mishelandreev586: «Не узнать даже!»
andreypupishev2991: «Аделина, потрясающая!»
nepomnjaschaja: «Парадокс 21-го века: вместо слов и выражения мыслей теперь бессмысленные смайлики, а природная красота закрашивается фильтрами, фотошопом и тонной макияжа. Печально немного».

«Такая лялька», «Кардашьян». Подписчикам понравилось новое фото Аделины Сотниковой
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