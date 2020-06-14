«Тебе в модели надо!» Подписчики оценили яркое фото Аделины Сотниковой

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке Сотникова изображена в джинсовом костюме, с ярким макияжем на лице.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Подписчики по-разному оценили новое фото фигуристки. Некоторые восхитились, другие раскритиковали Сотникову за слишком яркий, ненужный макияж.

sergeylang: «Классный стиль».

prostotatarin555: «Фото браво. Аделька, тебе в модели надо!»

mikhailova2020: «Аделин! Классно смотришься!!!»

mishelandreev586: «Не узнать даже!»

andreypupishev2991: «Аделина, потрясающая!»

nepomnjaschaja: «Парадокс 21-го века: вместо слов и выражения мыслей теперь бессмысленные смайлики, а природная красота закрашивается фильтрами, фотошопом и тонной макияжа. Печально немного».