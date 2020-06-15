Елизавета Туктамышева опубликовала яркое видео в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео. Чемпионка мира 2015 года показала, как отдыхает на пляже в купальнике.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Находясь на самоизоляции, Туктамышева поставила новую произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме» под руководством хореографа Юрия Смекалова. Тренер фигуристки Алексей Мишин одобрил постановку. На сбор в Кисловодск группа Мишина не поехала, чтобы не проходить карантин. Однако вскоре может начать ледовые тренировки в Санкт-Петербурге.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о целях на лето.