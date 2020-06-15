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«Смени пластинку, аутсайдер». Ирина Роднина ввязалась в перепалку с подписчиком

«Смени пластинку, аутсайдер». Ирина Роднина ввязал
«Смени пластинку, аутсайдер». Ирина Роднина ввязалась в перепалку с подписчиком
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина вступила в перепалку с одним из пользователей «Твиттера». Дискуссия развернулась на тему того, что в День Победы мавзолей Ленина закрывают баннерами. Один из пользователей предположил, что в Госдуме уже проголосовали за то, что мавзолей не является символом Дня Победы.

«С законом о запрете на распространение фейковой информации в интернете не знакомы? И какие штрафы ждут нарушителей?» — написала Роднина.

Другой подписчик заявил, что было бы неплохо, если бы депутаты «аннигилировались».

«Придётся потерпеть. Даже Моисей водил евреев 40 лет по пустыням», — ответила ему Роднина.

«Вы на кого работаете? За чьи налоги зарплату получаете?» — написал подписчик.

«Плачу налоги 55 лет, уверена, что вся ваша родня на мои налоги тоже рассчитывает. Смени пластинку, аутсайдер», — ответила Роднина.

Фото: https://twitter.com/IRodnina

Ирина Роднина написала «президент» с ошибкой и удалила комментарий. Фото
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