«Смени пластинку, аутсайдер». Ирина Роднина ввязалась в перепалку с подписчиком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина вступила в перепалку с одним из пользователей «Твиттера». Дискуссия развернулась на тему того, что в День Победы мавзолей Ленина закрывают баннерами. Один из пользователей предположил, что в Госдуме уже проголосовали за то, что мавзолей не является символом Дня Победы.
«С законом о запрете на распространение фейковой информации в интернете не знакомы? И какие штрафы ждут нарушителей?» — написала Роднина.
Другой подписчик заявил, что было бы неплохо, если бы депутаты «аннигилировались».
«Придётся потерпеть. Даже Моисей водил евреев 40 лет по пустыням», — ответила ему Роднина.
«Вы на кого работаете? За чьи налоги зарплату получаете?» — написал подписчик.
«Плачу налоги 55 лет, уверена, что вся ваша родня на мои налоги тоже рассчитывает. Смени пластинку, аутсайдер», — ответила Роднина.
Фото: https://twitter.com/IRodnina
- 15 июня 2020
-
13:01
-
12:21
-
10:57
-
01:53
- 14 июня 2020
-
23:09
-
21:30
-
20:43
-
20:09
-
19:11
-
17:57
-
14:02
- 13 июня 2020
-
22:36
-
21:59
-
20:51
-
19:20
-
18:24
-
16:04
-
11:34
-
00:27
- 12 июня 2020
-
20:25
-
20:00
-
18:32
-
17:42
-
17:29
-
14:15
-
13:58
- 11 июня 2020
-
18:45
-
15:17
-
13:58
- 10 июня 2020
-
23:54
-
20:10
-
19:31
-
18:13
-
16:05
-
12:41