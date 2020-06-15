Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова дала последний звонок в школе «Самбо-70». Видео было опубликовано на канале «Самбо-70» в YouTube.
«Хочу искренне поблагодарить школу за те возможности, которые она мне дала. Хочу сказать спасибо учителям, тренерам, администрации, всем тем, кто помогает детям достичь побед в спорте и успехов в учёбе. Но главные результаты работы школы — и в этом я убедилась на собственном опыте — воспитание личности, готовой к любым испытаниям.
Ну и наконец, я поздравляю «Самбо-70» с 50-летним юбилеем. Надеюсь, что мы все встретимся осенью этого года, чтобы с размахом отметить этот большой юбилей», — сказала Загитова.
Посмотреть видео можно на канале «Самбо-70» в YouTube.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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