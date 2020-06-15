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Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко жёстко ответил политику Алексею Навальному, который раскритиковал спортсмена за призыв проголосовать по поправкам в конституцию.

В ролике, появившемся на странице Плющенко в "Инстаграме", приняли участие его жена Яна Рудковская и семилетний сын Александр.

«Несчастный ребёнок, которому достались алчные и бессовестные родители», — написал под постом Навальный.

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь.

Мне стыдно жить с тобой в одной стране. Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить. Надеюсь, не зассышь???» — написал Плющенко на своей странице в "Инстаграме".

Плющенко, Рудковская и их сын призвали проголосовать по поправкам в конституцию. Видео
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