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Рудковская — о Навальном: дядя Лёша явно берега попутал

Рудковская — о Навальном: дядя Лёша явно берега попутал
Фигурное катание 0

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала перепалку своего мужа, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, и политика Алексея Навального.

Напомним, Навальный раскритиковал семью Плющенко за призыв проголосовать по поправкам в Конституцию, в котором был задействован шестилетний Александр Плющенко. Бывший фигурист в ответ на реплику политика предложил ему «обсудить вопросы по-мужски».

«Ставлю на Плющенко, учитывая, что его тренирует Саша Липовой. У Лёхи Навального шансов нет! Увы, думаю, что зассыт. Я бы на месте Навального тоже зассала. А жаль, было бы интересно. Я думаю, за этим матчем следили бы не меньше, чем за матчем Хабиба и Конора Макгрегора! Интересно, хоть кто-то поставил бы на бедолагу Навального?

Как сказал бы наш друг Тиман, «дядя Лёша явно берега попутал»! Такой смешной, ещё и ботов наслал», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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