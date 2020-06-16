Центр спорта и образования «Самбо-70» опубликовал видео с последним звонком олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой. В 2020 году спортсменка закончила 11-й класс, мероприятие прошло 1 июня.

«Я хочу искренне поблагодарить школу «Самбо-70» за те возможности, которые она мне дала. Хочу сказать спасибо учителям, тренерам, администрации и всем тем, кто помогает детям достичь побед в спорте и успехов в учёбе. Но главные результаты работы школы — и в этом я убедилась на собственном опыте — воспитание личности, готовой к любым испытаниям.

Я поздравляю «Самбо-70» с 50-летним юбилеем. Надеюсь, что мы все встретимся осенью этого года в Кремлёвском дворце, чтобы с размахом отметить этот большой юбилей», — сказала Загитова.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале «Самбо-70».