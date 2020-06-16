Центр спорта и образования «Самбо-70» опубликовал видео с последним звонком олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании россиянки Алины Загитовой. В 2020 году спортсменка закончила 11-й класс, мероприятие прошло 1 июня.

«В этом году «Самбо-70» закончили 86 человек, многие из которых являются победителями и призёрами первенств мира и Европы по самбо и дзюдо, победителями всероссийских и международных соревнований по дзюдо, самбо, карате, сумо, плаванию, фигурному катанию.

Настоящая звезда этого выпуска «Самбо-70» — олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при Алина Загитова (11-й «Б» класс). К сожалению, Алина не смогла лично присутствовать на церемонии вручения аттестатов, так как в данный момент находится на сборе, но зато смогла виртуально дать последний звонок выпускникам 2020 года — с экрана телевизора. Можно не сомневаться, что этот 44-й выпуск «Самбо-70» обязательно войдёт в историю!» — отмечается в сообщении «Самбо-70».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в YouTube-канале «Самбо-70».