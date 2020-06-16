«Проголосую со спокойной совестью». Ирина Слуцкая поддержала поправки в Конституцию России

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призвала граждан России проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование состоится 1 июля.
«Банальность: семья — это базовая ячейка общества. Ещё банальность: семья — это страна в миниатюре. И ещё: счастливые люди живут в счастливых семьях, а счастливые семьи составляют счастливые страны.
Но какими бы очевидными ни казались все эти слова, о них часто забывают. И до сих пор многие нуждающиеся в помощи семьи не получают её в полном объёме. Может, и впрямь, как во внесённых поправках в Конституцию, пора бы уже закрепить это всё законодательно.
Чтобы можно было видеть текст, в котором чёрным по белому, раз и навсегда, не вырубаемое никаким топором: «Детей должны воспитывать родители!», «Дети должны заботиться о родителях!», «Каждому ребёнку гарантировано базовое образование!» Наше государство должно защищать семью, каждую семью, матерей, отцов, права их и их детей! И тогда у нас будет больше счастливых и здоровых семей, а значит, и страна наша будет немного счастливее и здоровее!
За такой основной закон, закрепляющий социальную защиту для семьи, я проголосую со спокойной совестью», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
- 16 июня 2020
-
12:21
-
11:19
-
11:02
-
09:17
-
00:47
- 15 июня 2020
-
22:47
-
19:50
-
19:19
-
18:11
-
17:14
-
13:01
-
12:21
-
10:57
-
01:53
- 14 июня 2020
-
23:09
-
21:30
-
20:43
-
20:09
-
19:11
-
17:57
-
14:02
- 13 июня 2020
-
22:36
-
21:59
-
20:51
-
19:20
-
18:24
-
16:04
-
11:34
-
00:27
- 12 июня 2020
-
20:25
-
20:00
-
18:32
-
17:42
-
17:29
-
14:15