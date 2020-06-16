«Проголосую со спокойной совестью». Ирина Слуцкая поддержала поправки в Конституцию России

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призвала граждан России проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование состоится 1 июля.

«Банальность: семья — это базовая ячейка общества. Ещё банальность: семья — это страна в миниатюре. И ещё: счастливые люди живут в счастливых семьях, а счастливые семьи составляют счастливые страны.

Но какими бы очевидными ни казались все эти слова, о них часто забывают. И до сих пор многие нуждающиеся в помощи семьи не получают её в полном объёме. Может, и впрямь, как во внесённых поправках в Конституцию, пора бы уже закрепить это всё законодательно.

Чтобы можно было видеть текст, в котором чёрным по белому, раз и навсегда, не вырубаемое никаким топором: «Детей должны воспитывать родители!», «Дети должны заботиться о родителях!», «Каждому ребёнку гарантировано базовое образование!» Наше государство должно защищать семью, каждую семью, матерей, отцов, права их и их детей! И тогда у нас будет больше счастливых и здоровых семей, а значит, и страна наша будет немного счастливее и здоровее!

За такой основной закон, закрепляющий социальную защиту для семьи, я проголосую со спокойной совестью», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».