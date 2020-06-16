Тиффани Загорски сменила имидж и стала блондинкой. Фото

Российская фигуристка Тиффани Загорски опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка изображена в новом образе: она выкрасила волосы в белый цвет. Ранее её волосы были рыжими.

«Привет!» — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Загорски.

25-летняя Загорски — российская, ранее французская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро. Они серебряные призёры этапа серии Гран-при NHK Trophy (2018), бронзовые призёры Skate America (2018), бронзовые призёры чемпионата России (2018, 2020) и трёхкратные победители Кубка России (2016, 2017, 2019). До 2014 года Загорски выступала в паре с Алексисом Миаром, с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата Франции (2012).