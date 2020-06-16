Александр Жулин: не вижу, на кого менять Путина! Двумя руками буду голосовать за поправки

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин призвала граждан России проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование состоится 1 июля.

«Наш президент уже около 20 лет у власти. Но я на своём веку успел повидать и Ельцина, и Андропова, и Брежнева. С точки зрения внешней политики работы Путина меня устраивает всё! Это мощнейший политик! У нас нет войны! И у нас сейчас серьёзная страна и серьёзный президент.

Что же касается внутренней политики, то тут можно спорить. Что есть вещи, которые можно было бы подправить. Очень много людей живут за чертой бедности. Это плохо! Но менять Путина на кого-либо… Я просто не вижу на кого! Поэтому я буду двумя руками голосовать за поправки и чтобы Путин был у власти побольше!» — цитирует Жулина Sport24.