Роднина объяснила, почему Плющенко получил статус тренера сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила, почему двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России.

«У него спортсменка, которая входит в состав сборной команды страны, естественно, если спортсменка входит, то и тренер входит. Это не назначение, это нормальный процесс. Это не возведение в ранг… Как только спортсмен попадает в сборную страны, то тренер тоже становится членом сборной страны», — приводит слова Родниной «Р-Спорт».

В настоящее время Плющенко с воспитанниками своей академии находится на сборе в Кисловодске. В ходе тренировок перешедшая в межсезонье в его группу двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова восстановила все четверные прыжки, которыми владела, и исполнила четверной риттбергер, который пока никто из женщин не демонстрировал на официальных турнирах.