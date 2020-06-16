Иван Ургант пошутил по поводу назначения Евгения Плющенко тренером сборной России

Известный телеведущий Иван Ургант в шутливой форме отреагировал на новость о назначении двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на пост тренера сборной России. Напомним, на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, согласно которому Плющенко присвоен статус одного из специалистов, работающих с национальной командой.

«Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Поздравляем! Он теперь будет готовить спортсменов к Олимпиаде. Как сказал Гном Гномыч (сын Плющенко и его супруги, музыкального продюсера Яны Рудковской. — Прим. «Чемпионата»), теперь осталось пристроить мать, и можно будет перевести дух», — рассказал Ургант в эфире своего телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».