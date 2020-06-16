«Каждый хочет внимания только для себя». Авербух — об уходе фигуристок от Тутберидзе
Российский фигурист и хореограф Илья Авербух назвал причины, по которым воспитанницы заслуженного тренера Этери Тутберидзе уходят к другим специалистам. Из группы Тутберидзе после Олимпийских игр 2018 года ушла Евгения Медведева. В 2020 году 15-летняя Александра Трусова перешла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Это понятная история. Тут нечего рассуждать. В группе тяжелейшая конкуренция. Каждый хочет внимания от тренера только для себя. Им кажется, что другим достаётся больше этого внимания. И ещё куча советчиков, которые тебе «дуют в уши».
Это похоже на империю, которая набирает силу, а потом начинаются требования из серии «я хочу самоопределения». Это обычные законы на всё», — приводит слова Авербуха Sport24.
«Просто дали больше бабла». Инна Гончаренко — об уходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
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