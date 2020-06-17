«Слово против — бан». Евгения Медведева завела в «Инстаграме» страницу для своих рисунков

Двукратная чемпионка мира по фигурному Евгения Медведева открыла в социальной сети «Инстаграм» страницу, на которой выкладывает свои рисунки.

«На этой странице нет демократии. Слово против — бан», — отмечается в описании профиля.

На последнем рисунке Медведевой изображена знаменитая голливудская актриса Одри Хепбёрн.

«Единственная и неповторимая», — отмечается в подписи к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» medoart2020.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).