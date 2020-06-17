«Цискаридзе курит в сторонке». Подписчики восхитились балетными прыжками Ягудина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, перемещаясь по квартире с помощью балетных прыжков, подарил цветы своей жене Татьяне Тотьмяниной.
«Так началась среда для Татьяны Тотьмяниной», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Подписчики пришли в восторг от физической формы 40-летнего Ягудина.
manina951: Цискаридзе отдыхает, глядя на ваши прыжки. Лёша, вы суперпозитивчик! Браво!
gannanara7: Цискаридзе курит в сторонке
antanaskurakas: Супер кунг-фу
sokolskaia.t: Высший пилотаж
1168gal: Волочкова отдыхает!
olga_mulia: На всех руки и ноги мастер
emma_figuristo4ka: Когда жена помыла полы и сказала: не наступать!
«Это видеомонтаж, а не моё физическое состояние», — ответил Ягудин на восторженные комментарии подписчиков.
Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Тотьмяниной, пара воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.
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