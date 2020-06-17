«Кросс под дождём». Трусова выложила совместное фото с Сарновским

Российская фигуристка Александра Трусова выложила на своей странице в «Инстаграме» очередной фото. На снимке она стоит под дождём вместе с Кириллом Сарновским.
«Кросс под дождём», — подписано фото, сделанное в Кисловодске.
Фото доступно в «Инстаграме» Александры Трусовой.
14-летний Сарновский, как и Трусова, занимается в академии Евгения Плющенко.
После неожиданно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 15-летняя Трусова решила сменить тренера и перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. С 1 июня Трусова с новым тренерским штабом находится на сборе в Кисловодске. На первых тренировках Трусова уже успела исполнить каскад тройной лутц — тройной риттбергер и четверной лутц.
У Плющенко Александра намерена работать над скольжением, вращениями и артистизмом, а также выучить тройной аксель и четверной риттбергер. Кроме того, говоря о задачах на сезон, Трусова рассказала, что мечтает о медленной программе.
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