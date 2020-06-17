Елизавета Туктамышева рассказала, как выучить новый прыжок

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как начать выполнять новый прыжок.

«Меня спрашивают, как начать выполнять новый прыжок. Я не могу сказать, что есть какие-то секреты, особенные технические тайны, вопрос, скорее, в голове.

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Вспоминаю, что самым переломным для меня стал тройной аксель. Я начала тренировать его с 13 лет, но очень долго не получалось: то не докручивала, то приземлялась на две ноги. А потом, в какой-то момент почувствовала внутреннюю уверенность и силу, я сама поверила, что действительно смогу, и всё удалось.

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Так же и с четверным, всё произошло, когда я созрела мысленно и сама допустила эту возможность, прежде всего, в своей голове. Ещё очень важна поддержка тренера, который говорит, что ты можешь. Это такой хороший вклад в уверенность, остаётся только искренне самой в это поверить и выполнить.

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Тайны не раскрыла, но просто хочу сказать всем, кто в начале пути — верьте в себя и это уже половина победы», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.