Американская фигуристка рассказала, как стала актрисой в фильмах для взрослых

Американская фигуристка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги рассказала, как бросила спорт и стала актрисой в фильмах для взрослых.
Буланхаги разочаровалась в спорте после того, как не попала в число тех, кто поехал на Олимпийские игры 2014 года. Спортсменка начала сильно пить. Заинтересоваться в смене деятельности Мелиссу мотивировал высокий заработок. В фильмах для взрослых женщинам платят больше, чем мужчинам.
«Сейчас я еще новичок в этом деле. Но я хочу расти в своей новой профессии», — приводит слова Буланхаги Jerusalem Post.
Буланхаги неплохо выступала за США в юниорском уровне: была бронзовым призёром юниорского чемпионата США 2006 года, поднималась на пьедестал почёта юниорских этапов Гран-при. В 2011-м Мелисса начала выступать за сборную Филиппин, в составе которой завоевала бронзу на Открытом чемпионате Азии 2013 года и два национальных титула.
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