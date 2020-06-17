Плющенко рассказал, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о некоторых деталях перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
«Многие утверждают, что я переманил её именно финансово, однако семья у неё более-менее состоятельная, им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они вполне хорошо себя чувствуют. Тем более у меня и в мыслях не было никогда кого-то переманивать.
Два года назад мне позвонил её папа, сказал, что хочет увидеться и пообщаться. И он приехал. Спросил, что думаю. Я ответил, что пока не могу взять её по причине того, что у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Давайте думать дальше. И они ушли думать. И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: «Мы хотим перейти»», — приводит слова Плющенко «Комсомольская правда».
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