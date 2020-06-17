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Сотникова спросила, кто любит кататься на велосипеде. Губерниев ответил

Сотникова спросила, кто любит кататься на велосипеде. Губерниев ответил
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова рассказала о прогулке на велосипеде в Казани, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» фотографию около Дворца земледелия.

«Не без приключений покатались. Кто любит кататься на велосипеде?» — подписала фотографию Сотникова.

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Первым на поставленный вопрос ответил известный комментатор Дмитрий Губерниев: «На лыжах — я».

А олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцах на льду с Екатериной Бобровой, признался, что любит велосипедные прогулки. Фигуристы договорились вместе покататься в Москве, когда Сотникова вернётся в столицу.

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