«К поправкам подтянулись самые крупные и самые мелкие гномы России». Невзоров — о Плющенко

Известный российский журналист Александр Невзоров иронично прокомментировал видеоролик, который ранее выложил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. В ролике Плющенко, его супруга музыкальный продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр призвали граждан России проголосовать по поправкам в Конституцию России.

«Надо сказать, что вообще к поправкам подтянулись самые крупные и самые пока мелкие гномы России. Вот битый тонким ремнём, известный маленький гномик Гном Гномыч поучаствовал в безобразной по своей фальши, как будто это нарезка из журнала «Работница» советского времени, семейной идиллии Рудковских. И было нарядно показано, как можно топить за поправки в Конституцию, в первый раз услышав это слово и вообще не понимая, о чём речь.

В общем, гномы за Конституцию. Ждем решающего слова от орков, которые тоже должны, вероятно, сказать что-то про Конституцию. Кто это будет – Валуев ли или Карелин, или кто-то ещё, кто проходит по кастингу, – мы не знаем, но это явно будет.

А вообще волшебным образом, мы знаем, эта гном-идиллия Рудковских, она совпала с назначением старшего гнома, то есть непосредственно Плющенко, тренером сборной России по фигурному катанию.

Конечно, это жутко неловкая ситуация. Эпоха безжалостна. Уже сребреники приходится пересчитывать у всех на глазах и на виду у публики рассовывать их по карманам, и уже с монетками, что называется, не уединишься», — приводятся слова Невзорова на сайте «Эхо Москвы».