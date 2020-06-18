«К поправкам подтянулись самые крупные и самые мелкие гномы России». Невзоров — о Плющенко

Известный российский журналист Александр Невзоров иронично прокомментировал видеоролик, который ранее выложил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. В ролике Плющенко, его супруга музыкальный продюсер Яна Рудковская и их семилетний сын Александр призвали граждан России проголосовать по поправкам в Конституцию России.
«Надо сказать, что вообще к поправкам подтянулись самые крупные и самые пока мелкие гномы России. Вот битый тонким ремнём, известный маленький гномик Гном Гномыч поучаствовал в безобразной по своей фальши, как будто это нарезка из журнала «Работница» советского времени, семейной идиллии Рудковских. И было нарядно показано, как можно топить за поправки в Конституцию, в первый раз услышав это слово и вообще не понимая, о чём речь.
В общем, гномы за Конституцию. Ждем решающего слова от орков, которые тоже должны, вероятно, сказать что-то про Конституцию. Кто это будет – Валуев ли или Карелин, или кто-то ещё, кто проходит по кастингу, – мы не знаем, но это явно будет.
А вообще волшебным образом, мы знаем, эта гном-идиллия Рудковских, она совпала с назначением старшего гнома, то есть непосредственно Плющенко, тренером сборной России по фигурному катанию.
Конечно, это жутко неловкая ситуация. Эпоха безжалостна. Уже сребреники приходится пересчитывать у всех на глазах и на виду у публики рассовывать их по карманам, и уже с монетками, что называется, не уединишься», — приводятся слова Невзорова на сайте «Эхо Москвы».
- 18 июня 2020
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07
-
19:16
-
18:44
-
17:33
-
14:20
-
10:01
- 16 июня 2020
-
22:04
-
21:18
-
18:36
-
17:26
-
15:40
-
15:35
-
15:24
-
14:42
-
13:28
-
12:38
-
12:21
-
11:19
-
11:02
-
09:17
-
00:47
- 15 июня 2020
-
22:47
-
19:50
-
19:19
-
18:11
-
17:14
-
13:01
-
12:21