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Промоутер Гаджиев заявил о готовности организовать бой Плющенко и Навального

Промоутер Гаджиев заявил о готовности организовать бой Плющенко и Навального
Фигурное катание 0

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что готов организовать бой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и политика Алексея Навального. Напомним, Навальный раскритиковал Плющенко и его жену, музыкального продюсера Яну Рудковскую, за участие их 7-летнего сына Александра в ролике, призывающем поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, после чего фигурист заявил, что готов выйти на ринг с политиком.

«Выяснить нерешённый вопрос на ринге — это нормально, в этом что-то есть. Мужики во все времена называли такие поединки боями, в которых можно отвести душу. Иногда ситуация заходит в тупик, и людям нужно просто по мордасам друг другу надавать, и тогда всё встаёт на свои места.

Что же касается самого вызова, то Навального кто только не вызывал. В ринге я его ещё ни разу не видел, поэтому его перспектива довольно слабая. Фигуристы — крепкие парни, шанс победить у Плющенко больше.

Но в этот бой объективно я не верю. Думаю, Навальный не рассматривает эту историю серьёзно. Но если этот бой состоится, то я готов его не только посмотреть, но и организовать. Если бы это всё принимало серьёзное очертание, конечно», — цитирует Гаджиева Sport24.

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