«Болтать языком — его преимущество». Федерация бокса России — о Навальном в бою с Плющенко

По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, у политика Алексея Навального не так много шансов в поединке с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Напомним, Навальный раскритиковал Плющенко и его жену, музыкального продюсера Яну Рудковскую, за участие их 7-летнего сына Александра в ролике, призывающем поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, после чего фигурист заявил, что готов выйти на ринг с политиком.

«Не раз предлагал Навальному боксёрскую площадку. Болтать и оскорблять каждый умеет, поэтому пусть выйдет как мужчина и разберётся на кулаках. У нас исторически на дуэли выходили, здесь прописаны чёткие правила: лежачих не бьют, всё стоя и на кулаках, как настоящие мужчины.

Они оба не боксёры, вот они могут выйти на ринг. Мы им всё оплатим, организуем этот бой, обоим заслуженных тренеров по боксу порекомендуем. Можем дать перчатки олимпийского спорта, а не профессионального, чтобы не было урона сильного.

Не понимаю, когда люди оскорбляют друг друга в соцсетях. Зачем? Евгения Плющенко я полностью поддерживаю, сделал ролик, показал свою позицию. Навальный иногда продвигает свою позицию. Если нужно организовать, то мы организуем. У кого будет преимущество? Плющенко занимался спортом, у него преимущество будет. Навальный всю свою жизнь что делал? Только болтать языком — его преимущество. Зато после боя не будет лишних разговоров, поставят жирную точку», — цитирует Кремлёва Sport24.