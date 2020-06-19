ISU отменил принятые ранее изменения и вернул прежнюю базовую стоимость элементов

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил изменения в стоимости ряда элементов, принятые в мае 2020 года. Причина — пандемия коронавируса.
«Учитывая пандемию COVID-19 в мире, медленное возобновление тренировочной деятельности и открытие катков, а также на основании отзывов, полученных от членов ISU, совет решил приостановить вступление поправок в силу», – говорится в сообщении ISU.
Таким образом, тройной лутц продолжит оцениваться в 5,9 балла, ранее его стоимость была снижена до 5,3. Остальные тройные прыжки не менялись: тулуп – 4,2, сальхов – 4,3, риттбергер – 4,9, флип – 5,3, аксель – 8,0.
Четверной лутц будет, как и раньше, стоить 11,5 балла, а риттбергер – 10,5. По новым правилам четверные риттбергер, флип и лутц стоили одинаково: 11 баллов. Стоимость остальных четверных прыжков не менялась: тулуп – 9,5, сальхов – 9,7, аксель – 12,5.
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