ISU отменил принятые ранее изменения и вернул прежнюю базовую стоимость элементов

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил изменения в стоимости ряда элементов, принятые в мае 2020 года. Причина — пандемия коронавируса.

«Учитывая пандемию COVID-19 в мире, медленное возобновление тренировочной деятельности и открытие катков, а также на основании отзывов, полученных от членов ISU, совет решил приостановить вступление поправок в силу», – говорится в сообщении ISU.

Таким образом, тройной лутц продолжит оцениваться в 5,9 балла, ранее его стоимость была снижена до 5,3. Остальные тройные прыжки не менялись: тулуп – 4,2, сальхов – 4,3, риттбергер – 4,9, флип – 5,3, аксель – 8,0.

Четверной лутц будет, как и раньше, стоить 11,5 балла, а риттбергер – 10,5. По новым правилам четверные риттбергер, флип и лутц стоили одинаково: 11 баллов. Стоимость остальных четверных прыжков не менялась: тулуп – 9,5, сальхов – 9,7, аксель – 12,5.