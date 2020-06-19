Чемпионат мира — 2021 по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил место проведения чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году, сообщает пресс-служба ISU. Турнир пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

ISU также подтвердил, что чемпионат Европы пройдёт в Загребе (Хорватия) с 25 по 31 января, а чемпионат четырех континентов – в Сиднее (Австралия) с 8 по 14 февраля. Чемпионат мира среди юниоров запланирован в Харбине (Китай) с 1 по 7 марта.

Также сообщается, что после отмены этапов Гран-при среди юниоров в Канаде и Словакии из-за пандемии коронавируса одобрена заявка Риги на проведение шестого этапа Гран-при с 14-17 октября. Первый этап пойдёт 9-12 сентября в Будапеште. Последующие корректировки могут быть внесены 6 июля.