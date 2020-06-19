Камила Валиева показала, как изменилась за год её собака
Российская фигуристка Камила Валиева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии своего пса по клички Лёва, которому исполнился один год.
«Лёва. Сегодня у него день рождения ему ровно годик – 1. Как мне кажется, он очень изменился», — подписала фотографии Валиева.
Фотографии можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».
«3 месяца и 11 месяцев», — добавила Камила под другими снимками.
14-летняя Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе в московской школе «Самбо-70» и выступает в женском одиночном катании. Камила — чемпионка мира среди юниоров—2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок сезона-2019/2020, чемпионка России среди юниоров—2020.
Валиевой исполнилось 14 лет. Теперь она сможет выступать на взрослом чемпионате России
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