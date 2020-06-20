Ирина Слуцкая поделилась рецептом окрошки на квасе

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая в рамках рубрики #кулинарнаяпятница поделилась рецептом окрошки на квасе.



«Лето не лето без любимой окрошки. И время вечных споров — окрошка на квасе или на кефире? Я за квас! А вы?



Мой классический рецепт:

1. Отвариваем картофель, яйца.

2. Нарезаем мясо (или колбасу), яйцо, картошку, свежий огурец, редис и зелень.

3. Заливаем все настоящим квасом, солим, кладем ложку хрена и сметану.

4. И… Едим с удовольствием!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

41-летняя Слуцкая во второй раз замужем. Фигуристка воспитывает троих детей: 12-летнего Артёма, девятилетнюю Варвару и полугодовалую Киру.