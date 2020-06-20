«Всё-таки выбрался на Мальдивы». Алексей Ягудин искупался в подмосковной луже

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об «отпуске на Мальдивах». Тёплым морем стали глубокие лужи, образовавшиеся после сильного ливня в Московской области. В одну из них по-пляжному одетый Ягудин положил детский надувной матрас и, сев на него, стал звать супругу купаться.

«Всё-таки удалось выбраться на Мальдивы», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

«Ура, я в отпуске, я на море! Зая, выходи, такая погода классная! А море — море тёплое-тёплое! Я в отпуске!» — говорит Ягудин в ролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей — десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.