«Всё-таки выбрался на Мальдивы». Алексей Ягудин искупался в подмосковной луже
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об «отпуске на Мальдивах». Тёплым морем стали глубокие лужи, образовавшиеся после сильного ливня в Московской области. В одну из них по-пляжному одетый Ягудин положил детский надувной матрас и, сев на него, стал звать супругу купаться.
«Всё-таки удалось выбраться на Мальдивы», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
«Ура, я в отпуске, я на море! Зая, выходи, такая погода классная! А море — море тёплое-тёплое! Я в отпуске!» — говорит Ягудин в ролике.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей — десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.
«Цискаридзе курит в сторонке». Подписчики восхитились балетными прыжками Ягудина
- 20 июня 2020
-
21:55
-
21:26
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:54
-
21:46
-
19:03
-
18:01
-
17:24
-
16:43
-
15:37
-
12:38
-
11:20
- 18 июня 2020
-
18:59
-
13:30
-
11:00
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07
-
19:16
-
18:44
-
17:33
-
14:20
-
10:01
- 16 июня 2020
-
22:04
-
21:18
-
18:36
-
17:26
-
15:40
-
15:35
-
15:24
Партнерский контент