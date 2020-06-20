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Ягудин: у Трусовой будет очень трудный сезон в плане психологии

Ягудин: у Трусовой будет очень трудный сезон в плане психологии
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал третье включение двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в Книгу рекордов Гиннеса. Спортсменка была отмечена за первое исполнение четверного флипа на официальных соревнованиях.

«Здорово, когда в столь юном возрасте наша российская спортсменка показывает то, что не может никто в мире фигурного катания, и заслужено попадает в Книгу рекордов Гиннеса. У Саши будет очень трудный сезон в плане психологии. К ней приковано особое внимание в связи с уходом от Этери Георгиевны Тутберидзе. Я искренне желаю ей не обращать внимания на СМИ, соцсети и просто показывать результаты», — приводит слова Ягудина НСН.

В межсезонье Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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