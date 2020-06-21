Ирина Слуцкая впервые в жизни прокатилась на вейкборде

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию 41-летняя Ирина Слуцкая рассказала, как открыла новый вид спорта – вейкбординг.

«Сезон открыт. Это мой первый раз на вейкборде. И меня даже похвалили! Инструктор сказал, что у него до меня только 8 человек с первого раза встали и поехали! А когда вы в последний раз пробовали что-то новое?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

Вейкбординг, или вейкборд, — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом.