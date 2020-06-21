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«Компенсация за пропущенную весну». Елизавета Туктамышева опубликовала фото в купальнике

«Компенсация за пропущенную весну». Елизавета Туктамышева опубликовала фото в купальнике
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии и видео с отдыха у воды. На фото Туктамышева в купальнике поднимается по лестнице из водоёма. На видео – фигуристка, накинув клетчатую рубашку, зажигательно танцует.

«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

В течение весны Туктамышева, как и все россияне, находилась на самоизоляции, связанной с угрозой распространения коронавируса. А теперь, когда ограничения постепенно снимаются, в ожидании ледовых тренировок отдыхает на природе.

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