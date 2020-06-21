«Компенсация за пропущенную весну». Елизавета Туктамышева опубликовала фото в купальнике
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии и видео с отдыха у воды. На фото Туктамышева в купальнике поднимается по лестнице из водоёма. На видео – фигуристка, накинув клетчатую рубашку, зажигательно танцует.
«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
В течение весны Туктамышева, как и все россияне, находилась на самоизоляции, связанной с угрозой распространения коронавируса. А теперь, когда ограничения постепенно снимаются, в ожидании ледовых тренировок отдыхает на природе.
Елизавета Туктамышева рассказала о качествах, которые её бесят в людях
- 21 июня 2020
-
23:47
-
22:51
-
21:00
-
20:38
-
17:51
- 20 июня 2020
-
21:55
-
21:26
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:54
-
21:46
-
19:03
-
18:01
-
17:24
-
16:43
-
15:37
-
12:38
-
11:20
- 18 июня 2020
-
18:59
-
13:30
-
11:00
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07
-
19:16
-
18:44
-
17:33
-
14:20
-
10:01
- 16 июня 2020
-
22:04
-
21:18
Партнерский контент