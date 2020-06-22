Видео: Трусова и другие ученики Плющенко тренируются под песню «День Победы»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как Александра Трусова и другие ученики, занимающиеся в его тренерской академии, выполняют упражнения. Фоном звучит известная песня «День Победы».
«Тяжело в учении, легко в бою!» — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.
В настоящее время Плющенко и его группа находятся на сборе в Кисловодске.
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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