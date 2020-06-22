Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.

«Иногда приходится делать вид, что выходишь на лёд с хладнокровием, в то время как это абсолютно не так. Нервы подводят периодически. Но мы с этим умело боремся.

Иногда нужно «включать актрису» в фигурном катании. На соревнованиях это редко бывает, но возникают непредвиденные ситуации, когда получаешь травму или что-то болит. Иногда приходится выходить на лёд с температурой. И тогда нервничают тренеры, команда, болельщики, родители, и я в том числе», — рассказала Медведева в прямом эфире для Олимпийского комитета России.