Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.
«Иногда приходится делать вид, что выходишь на лёд с хладнокровием, в то время как это абсолютно не так. Нервы подводят периодически. Но мы с этим умело боремся.
Иногда нужно «включать актрису» в фигурном катании. На соревнованиях это редко бывает, но возникают непредвиденные ситуации, когда получаешь травму или что-то болит. Иногда приходится выходить на лёд с температурой. И тогда нервничают тренеры, команда, болельщики, родители, и я в том числе», — рассказала Медведева в прямом эфире для Олимпийского комитета России.
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