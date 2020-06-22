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Фигурист Рогонов совершил восхождение на Эльбрус

Фигурист Рогонов совершил восхождение на Эльбрус
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский фигурист Алексей Рогонов сообщил, что сумел покорить высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус. Согласно маршруту, названному спортсменом неделю назад, Алексей совершал восхождение по северному склону стратовулкана Эльбрус, стартовал на Джилы-су и финишировал на Восточной вершине.

«Я сделал это! Эльбрус (5621м) покорён! Это было незабываемое путешествие в горы.

Неделя в суровых условиях, этапы акклиматизации, волнующий 11-часовой штурм вершины, преодоление… Всё это достойно отдельного эпоса не на один пост!

Но самое главное — настоящая перезагрузка всех систем организма, силы воли и духа! Несмотря на то что было бесследно потерянно 6 кг веса, оно того стоило!» — написал Рогонов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Рогонова в «Инстаграме».

Рогонов является серебряным призёром Универсиады-2015 в парном катании (с Кристиной Астаховой). Пара участвовала в Олимпиаде-2018.

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