Евгения Медведева: в голове были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как впервые в её жизни появилась Сейлор Мун, роль которой ей предстоит сыграть в ледовом шоу в Японии.
«Мне было 15 лет, мой первый чемпионат мира по взрослым, я его выиграла. С высоты своего спортивного опыта могу сказать, что в голове у меня были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира, установив мировой рекорд.
Я пришла в раздевалку, а в то время ещё каталась Мао Асада, японская фигуристка, величайшая спортсменка, просто потрясающая. А я, когда надевала коньки на награждение, посмотрела мультик «Сейлор Мун» и выучила оттуда песенку с оупенинга на японском, на слух. И я подошла к Мао, а мы обе не разговаривали на английском, но мне очень хотелось с ней поговорить. Я села рядом с ней и сказала: «Смотри, я песенку выучила на твоём языке!» И спела ей эту песенку.
Она положила мне руку на плечо и говорит: «Класс! А теперь иди и журналистам спой эту песенку». И я пошла и спела.
Из-за пандемии получилось так, что глобальное ледовое шоу «Сейлор Мун», которое должно было проходить в Японии и где меня пригласили играть главную роль, было отменено этим летом и перенесено на следующий год. Это просто потрясающе, что благодаря человеку, который просто немного подтолкнул, мне предстоит сыграть главную роль в этом спектакле.
Если я увижу Мао когда-нибудь лично, я скажу ей огромное спасибо. Случайности не случайны», – рассказала Медведева в эфире канала ОКР.
- 22 июня 2020
-
20:24
-
19:06
-
17:37
-
15:54
-
12:18
-
11:13
-
06:40
- 21 июня 2020
-
23:47
-
22:51
-
21:00
-
20:38
-
17:51
- 20 июня 2020
-
21:55
-
21:26
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:54
-
21:46
-
19:03
-
18:01
-
17:24
-
16:43
-
15:37
-
12:38
-
11:20
- 18 июня 2020
-
18:59
-
13:30
-
11:00
-
09:18
-
01:01
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:37
-
22:38
-
22:17
-
21:06
-
20:07