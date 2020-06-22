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Евгения Медведева: в голове были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира

Евгения Медведева: в голове были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как впервые в её жизни появилась Сейлор Мун, роль которой ей предстоит сыграть в ледовом шоу в Японии.

«Мне было 15 лет, мой первый чемпионат мира по взрослым, я его выиграла. С высоты своего спортивного опыта могу сказать, что в голове у меня были одни мультики, когда выиграла первый чемпионат мира, установив мировой рекорд.

Я пришла в раздевалку, а в то время ещё каталась Мао Асада, японская фигуристка, величайшая спортсменка, просто потрясающая. А я, когда надевала коньки на награждение, посмотрела мультик «Сейлор Мун» и выучила оттуда песенку с оупенинга на японском, на слух. И я подошла к Мао, а мы обе не разговаривали на английском, но мне очень хотелось с ней поговорить. Я села рядом с ней и сказала: «Смотри, я песенку выучила на твоём языке!» И спела ей эту песенку.

Она положила мне руку на плечо и говорит: «Класс! А теперь иди и журналистам спой эту песенку». И я пошла и спела.

Из-за пандемии получилось так, что глобальное ледовое шоу «Сейлор Мун», которое должно было проходить в Японии и где меня пригласили играть главную роль, было отменено этим летом и перенесено на следующий год. Это просто потрясающе, что благодаря человеку, который просто немного подтолкнул, мне предстоит сыграть главную роль в этом спектакле.

Если я увижу Мао когда-нибудь лично, я скажу ей огромное спасибо. Случайности не случайны», – рассказала Медведева в эфире канала ОКР.

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