Вручение премии ISU Skating Awards 2020 пройдёт 11 июля в онлайн-режиме

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал дату проведения премии ISU Skating Awards 2020. Церемония состоится 11 июля и пройдет в онлайн-режиме. Трансляция состоится на сайте ISU.
Сезон фигурного катания был прерван из-за пандемии COVID-19, которая привела к отмене чемпионата мира, в заключительный день должна была состояться церемония вручения наград ISU Skating Awards 2020.
На церемонии ISU Skating Awards будут названы победители в семи номинациях: самый ценный фигурист, лучший костюм, самая интересная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, достижения в карьере. В ближайшее время ISU объявит имена трёх претендентов в каждой из номинаций. Эти тройки были сформированы в результате онлайн-голосования болельщиков, СМИ и членов ISU в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года.
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